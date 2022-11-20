Специалисты сообщили, что оказывается перестановка времени будильника является опасной привычкой. Согласно опросу, около 57 % людей, поставив будильник на утро, во время его звонка переставляют еще на несколько минут. Однако, по мнению ученых, эти действия могут пагубно сказаться на здоровье человека.

Оказывается, что каждый раз, как человек «откладывает» будильник на несколько минут, он вновь впадает в сон. В результате этого, новый звонок будильника не помогает человеку проснуться, а наоборот, раздражает еще сильнее первого, так как в этот раз проснуться намного сложнее.

Специалисты Университета Нотр-Дам в Индиане смогли выяснить, что будильник нарушает цикл человеческого сна. А каждый раз, когда человек переставляет будильник, он делает для себя «медвежью услугу». Для проведения исследования, учеными была собрана фокус-группа из 450 человек. Нейробиологи изучили состояние людей, после частых пробуждений и выяснили, что люди, просыпающиеся по «многократному будильнику» чаще имеют проблемы со сном, нежели те, кто просыпается сразу по первому звонку.