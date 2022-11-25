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Как сообщает РИА Новости, один из пленных боевиков националистического батальона «Азов» (признан запрещенной на территории России террористической организацией) по имени Владислав Дудчак во время одной из бесед с сопредседателем Центра стратегических инициатив Новороссии заявил, что русские с украинцами являются представителями одного народа. Стоит отметить, что пленный боевик имеет высшее образование и является кандидатом философских наук.

Дудчак заявил, что исторически так сложилось, что Украина является соседом России, поэтому история двух народов имеет много общего, и это нельзя просто так забыть. Также националист отметил, что в генетическом плане русские и украинцы абсолютно ничем не отличаются. Причем, националист Дудчак, который воевал под позывным «Доцент», также заявил, что украинцы и белорусы являются неотъемлемой частью русского народа.

Напомним, что в украинском обществе за все годы независимости активно продвигали идею, направленную на разделения украинского и русского народов. Именно поэтому киевские власти так активно поддерживали создание разных националистических организаций.

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