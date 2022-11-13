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В Петербурге продолжают сообщать о встречах с крысами. Так, очевидцы запечатлели грызуна, который полакомился сыром на полке одного из магазинов популярной торговой сети.

Жители города рассказали в Сети о других подобных случаях и повадках «нахальных» зверьков. Так, некоторые крысы предпочитают куриные яйца.

«Могут разгрызть на месте, а могут унести в лапах», – пишет пользователь Сети.

Кроме того, отмечают петербуржцы, грызуны смогли «прокачать» бойцовские качества и теперь даже едят кошачью еду из мисок, отгоняя своих естественных врагов. Недавно СМИ рассказали историю мальчика из Парголово, который решил поддержать на руках крысу, и та его укусила.

Петербуржцы продолжают жаловаться на «нахальных» и «бойцовских» крыс

Стоит отметить, что рост популяции крыс в городе на Неве стал фиксироваться после запущенной в январе 2022 года губернатором Александром Бегловым мусорной реформы. Региональный оператор НЭО не смог справиться со своей работой и вывезти мусор вовремя, в результате чего город «утонул» в горах отходов. Жалобы горожан не возымели должного эффекта. При этом губернатор пообещал исправить недоработки реформы, однако, кроме повышения тарифов на вывоз мусора и увеличившегося количества крыс ничего не изменилось, а Смольный продолжает бездействовать.

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