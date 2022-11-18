На Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге в результате некачественной работы коммунальных служб мужчина поскользнулся на тротуаре и получил травму ноги.

После выпадения первого снега в Северной столице на дорогах и тротуарах образовался гололед, однако коммунальщики не спешат предпринимать меры. Результатом нерасторопности служб стала травма петербуржца.

По информации Telegram-канала «1703», мужчина поскользнулся на Комендантском проспекте в Приморском районе по дороге на работу. После госпитализации врачи диагностировали у него растяжение голеностопа, оценили состояние как удовлетворительное и отправили лечиться домой.

Стоит отметить, что жители города на Неве не раз критиковали губернатора Александра Беглова за его слова о «полной готовности» Смольного к зимнему сезону. При этом после выпадения первых снегов на улицы города петербуржцы практически не видели работающую спецтехнику.