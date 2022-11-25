Как сообщает портал Lenta.ru, известный военный политолог Александр Перенджиев рассказал о ряде особенностей, с которыми сталкиваются военнослужащие в зимний период ведения боевых действий.

Перенджиев объясняет, что для ведения боевых действий в зимний период военнослужащим необходимо будет преодолеть большое количество сложностей, таких, например, как оборудование утепленного укрытия и обеспечение личного состава средствами индивидуального обогрева. Также необходимо будет обеспечить новый камуфляж для маскировки техники и вооружений.

В то же время военный политолог отмечает, что зима принесет и положительные моменты, которые благоприятно скажутся на ведении боевых действий. К таким моментам эксперт относит в первую очередь отсутствие слякоти и распутицы, которые в значительной степени препятствуют свободному перемещению военной техники по проселочным дорогам и полям.