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В Сети были опубликованы кадры, на которых показаны штурмовые действия подразделений Народной Милиции направленные на взятие украинского опорного пункта под названием «Бассейн», который находится в окрестностях населенного пункта Невельское.

Один из офицеров Народной Милиции ДНР рассказал, каким образом проходил штурм опорного пункта ВСУ, и как донецким бойцам в итоге удалось захватить украинские позиции. Донецкий офицер с позывным «Чак» рассказывает, что название «Бассейн» у опорного пункта появилось из-за того, что раньше здесь находились поля для орошения.

Также военнослужащий НМ ДНР сообщил, что наступать на опорный пункт прямо в лоб было очень опасно, поэтому бойцы НМ ДНР придумали одну хитрость. Всего в штурме позиций ВСУ принимали участие три боевые группы, у каждой из которых была своя задача.

Первая группа зашла со стороны лесополосы, чтобы отрезать пути подкрепления ВСУ. Вторая группа, которая состояла из основных сил, наступала в северном направлении прямо в лоб опорного пункта. Третья группа состояла из бронированной техники.

После того как опорный пункт был захвачен Народной Милицией ДНР, командование ВСУ решило провести контратаку, чтобы вернуть свои позиции. Однако российские воины выдержали натиск врага и смогли закрепиться на новых позициях. Опорный пункт был стратегически важным узлом обороны ВСУ, так как он прикрывал дорогу по которой шло снабжение группировки ВСУ.

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