Издание «Газета.ru» опубликовало комментарий врача-онколога, кандидата медицинских наук, доцента, национального представителя РФ в европейском обществе онкологов ENYGO Антона Ильина относительно того, что приготовление пищи, путем обжарке на масле очень вредно для здоровья человека.

Специалист отметил, что самый безобидный способ обжарки продуктов питания – это без добавления масла. Еду без масла можно приготовить на мангале, в духовке, на «сухой» сковороде, при помощи аэрогриля. Приготовление пищи вышеуказанными способами существенно уменьшают ее опасность для здоровья.

Эксперт отмечает, что во время нагревания большинство полезных растительных масел превращаются в трансгенные жиры. А вред транжиров заключается в том, что организм человека не способен их расщеплять. По итогу, транжиры накапливаются в нашем организме, становясь причиной развития различных заболеваний. Это онкология, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с эндокринной системой и многие другие.

Самыми вредными для жарки оказались все растительные масла холодного отжима. Их лучше оставить для салатов. Для жарки самым безвредным считается рафинированный тип масел. Так как в транжир оно способно превратиться только при нагреве до 232 градусов Цельсия.