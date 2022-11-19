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Издание «Комсомольская правда» опубликовало материал, в котором сообщило, что на предприятии «Омсктансмаш» производится модернизация ТОС-1А «Солнцепек». Специалисты завода стараются в разы улучшить тактико-технические характеристики данной тяжелой огнеметной системы. В результате улучшений «Солнцепек» должен будет быстрее перезаряжаться. Также увеличится и площадь поражения.

Главный инженер предприятия отметил, что на данный момент на предприятии проводятся работы по улучшению характеристик дальности стрельбы а также кучности стрельбы ТОС-1 «Солнцепек».

По словам работников омского завода, они стараются выполнить гособоронзаказ не просто в указанные сроки, а даже раньше этих сроков. На данный момент заводы тяжелой и военной  промышленности занимаются дополнением кадрового состава, чтобы работать без перебоев. Недавно омским губернатором Бурковым было сделано заявление, что на данные предприятия уже трудоустроилось 1800 человек.

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