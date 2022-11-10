ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский журналист Тим Листер из CNN в своем материале заявил, что если вооруженные силы Украины решат организовать операцию по форсированию реки Днепр, то им придется расплатиться жизнями большого числа военнослужащих Украины.

По мнению американского аналитика, российские вооруженные силы смогли подготовить хорошие оборонительные позиции на левом берегу Днепра, которые состоят из нескольких фортификационных линий. Также у российской стороны на левом берегу Днепра не будет проблем со снабжением, которые наблюдались на правобережье. Американское издание отмечает, что такими действиями российский генерал Сергей Суровикин пытается укрепить оборонительные рубежи российской армии по всей линии фронта.

Под российским контролем все еще остается не менее 60% Херсонской области, в которые входят побережья Азовского и Черного морей. Также украинские военные не смогут помешать поставкам пресной воды из реки Днепр по Северо-крымскому каналу, пока российские войска удерживают город Новая Каховка.

Вам может понравиться

Эксперты: соотношение сил на фронте меняется

Издание «Украина.ру» сообщает, что за минувшие сутки ВСУ было предпринято полномасштабное наступление на Херсон с трех сторон. ВС РФ смогли отбросить противника в район населенного пункта Правдино. Но в районе

Фронт возле населенного пункта Снигиревка пришел в движение

Как сообщает портал «Русская весна», в районе населенного пункта Снигиревка активизировались боевые действия. В некоторых блогах уже появились новости с громкими фейковыми заголовками, что российские подразделения были выбиты из этого

Ситуация в Херсоне и области накануне вывода российских войск

Как сообщает издание Lenta.ru, Сергей Шойгу, занимающий пост министра обороны Российской Федерации, приказал провести операцию по выводу российских подразделений из города Херсон и правобережной части области на левый берег реки