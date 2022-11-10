Американский журналист Тим Листер из CNN в своем материале заявил, что если вооруженные силы Украины решат организовать операцию по форсированию реки Днепр, то им придется расплатиться жизнями большого числа военнослужащих Украины.

По мнению американского аналитика, российские вооруженные силы смогли подготовить хорошие оборонительные позиции на левом берегу Днепра, которые состоят из нескольких фортификационных линий. Также у российской стороны на левом берегу Днепра не будет проблем со снабжением, которые наблюдались на правобережье. Американское издание отмечает, что такими действиями российский генерал Сергей Суровикин пытается укрепить оборонительные рубежи российской армии по всей линии фронта.

Под российским контролем все еще остается не менее 60% Херсонской области, в которые входят побережья Азовского и Черного морей. Также украинские военные не смогут помешать поставкам пресной воды из реки Днепр по Северо-крымскому каналу, пока российские войска удерживают город Новая Каховка.