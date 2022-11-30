Как сообщает портал «Военное обозрение» со ссылкой на западную прессу, по всей видимости, боевые действия на территории Украины приносят хорошую прибыль предприятиям военно-промышленного комплекса государств Восточной Европы. Такой бурный рост производства боеприпасов и вооружений в Европе не наблюдался еще со времен холодной воды.

Информационное агентство Reuters сообщает, что значительную часть боеприпасов и вооружений на территорию Украины, кроме основных поставщиков из Великобритании и США, начали поставлять и оборонные предприятия, которые расположены в Восточной Европе. Среди поставок числятся не только боеприпасы и вооружения, но также и различное военное снаряжение.

Например, генеральный директор оружейной компании PGZ Себастьян Хвалек, которая расположена в Польше, заявил, что экспортная выручка компании, полученная за счет продажи гаубиц, гранатометов, бронежилетов, боеприпасов и стрелкового оружия, только за текущий год составила порядка 1,5 миллиарда долларов.