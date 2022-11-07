Как сообщает портал Lenta.ru, известие о смерти знаменитого генерала Виктора Золотухина, который принимал непосредственное участие в операции под названием «Аргун» во время 2-ой чеченской войны, стало трагичным ударом для всех друзей и сослуживцев. Полковник пограничной службы ФСБ и участник чеченской войны Руслан Кокшин рассказал о совместной службе со знаменитым генералом.

Руслан Кокшин находился в должности лейтенанта, когда стал участником Второй чеченской кампании, и служить ему довелось под руководством генерала Виктора Золотухина.

Кокшин вспоминает, что в моменты, когда пограничникам нужно было рыть оборонительные окопы, то генерал Золотухин, никого не стесняясь, лично брал лопату в руки и помогал рыть оборонительные позиции. Кокшин уверен, что благодаря человеческому отношению к своим подчиненным, рядовые солдаты всегда старались выполнить боевую задачу, поставленную генералом, максимально эффективно.

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о смерти Виктора Золотухина, которая произошла 6 ноября.