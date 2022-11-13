Генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что украинской стороне конфликта следует попытаться закрепить свои «разумные ожидания» за столом переговоров с Россией. Об этом сообщает New York Times (NYT). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Генерал Марк Милли призвал Украину к переговорам с Россией на внутренних совещаниях высшего руководства США, в то время как другие советники президента Байдена утверждают, что «это слишком рано», пишет NYT, ссылаясь на слова «официальных лиц, проинформированных о ситуации».

Но и без этого «деликатные обсуждения» оказались выплеснуты на публику, когда генерал Милли сделал откровенные комментарии в своем недавнем интервью телеканалу CNBC. «Мы видели, как украинские военные сражались с российскими военными до упора. Теперь то, что ждет нас в будущем, неизвестно с какой-либо степенью уверенности, но мы думаем, что здесь есть ряд возможностей для некоторых дипломатических решений», – сказал Милли.

«По словам официальных лиц, во внутренних дискуссиях в Белом доме генерал Милли был твердым сторонником дипломатии, но не хочет создавать впечатление, что он тем самым подрывает позиции украинских властей. Он указал на спутниковые снимки, показывающие, что русские роют траншеи и устанавливают прочные линии обороны на большей части оккупированной территории, готовясь к зиме, когда фронт предположительно стабилизируется. Отход из Херсона, по-видимому, был направлен на то, чтобы занять более оборонительную позицию», – пишет NYT.

В дискуссиях в Белом доме Милли также приводил в пример Первую мировую войну, когда обе стороны участвовали в многолетней позиционной войне с небольшими изменениями в контроле над территориями, но с миллионами бессмысленных жертв

Дело не в том, чтобы «вознаградить г-на Путина», заявили NYT официальные лица, описывая точку зрения генерала, а в том, что, возможно, это «наиболее подходящее время», когда Украина и ее союзники могут начать работать над политическим решением, потому что чисто военное решение оценивается для них как «недостижимое».

В NYT отмечают, что «Белый дом, напротив, предпочел дистанцироваться от любых предположений о том, что он подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к уступке территории» российской стороне конфликта, «даже когда Москва вывела войска из стратегически важного города Херсона». На этом фоне Пентагон объявил, что направит Украине военную помощь еще на 400 миллионов долларов.

Таким образом, налицо «противоречивость позиции Соединенных Штатов» в вопросе политических подходов к урегулированию украинского конфликта. «Очевидное желание начать переговоры в какой-то момент вызвало резкую критику, в том числе со стороны части экспертов по внешней политике, которые утверждают, что было бы ошибкой делать ставку на способность Украины отвоевать большую часть своей территории», – отмечает NYT. Издание подчеркивает: этот вопрос стал причиной глубокого раскола во всей политической элите США, независимо от ее партийной принадлежности.

Дебаты в Вашингтоне идут на фоне поднятых вопросов о долговечности американской поддержки украинских военных действий. Представитель республиканцев Кевин Маккарти, надеющийся стать спикером Палаты представителей в новоизбранном Конгрессе, отклонил «карт-бланш» в продолжении помощи Украине, хотя другие республиканские лидеры, в том числе сенатор Митч МакКоннелл из Кентукки, остаются стойкими сторонниками Киева.

Группа «прогрессивных демократов» Палаты представителей недавно опубликовала письмо с рекомендацией о переговорах. Хотя затем это письма было отозвано по предвыборным мотивам, многие «левые» продолжают настаивать на его требованиях. «Прогрессисты всегда выступали за то, чтобы полагаться на дипломатические решения», – заявила представитель этой группы Александрия Окасио-Кортес.