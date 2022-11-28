Американское издание The New York Times опубликовало материал об ожесточенных сражениях между украинскими и российскими войсками за контроль над Артемовском (украинское название Бахмут).

Журналисты NYT пишут, что в последние дни поток раненных бойцов ВСУ из Артемовска уже исчисляется сотнями, так как российская армия значительно нарастила силы и увеличила темп штурма города. Американские журналисты пришли к выводу, что ситуация в городе для ВСУ сложилась крайне сложная, однако и российские войска несут большие потери.

Также иностранные журналисты со ссылкой на свой источник в Пентагоне пишут, что военное командование США очень обеспокоено тем фактом, что украинские военные расходуют артиллерийские боеприпасы в огромных количествах. Американские журналисты пишут, что военное командование ВСУ дает команду вести очень интенсивный огонь артиллерией исходя из мысли о том, что поставки боеприпасов из западных стран никогда не иссякнут.