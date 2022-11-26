Как сообщает в своем материале американское издание The New York Times, западные страны передали вооруженным силам Украины примерно 350 гаубиц, однако уже почти треть из них выведены из строя и находятся на территории Польши, где Соединенные Штаты Америки организовали ремонтные базы для их восстановления.

Американские журналисты отмечают, что одной из приоритетных целей военного командования США на европейском континенте является организация своевременного ремонта и технического обслуживания западных типов вооружений, которые были переданы ВСУ. Однако украинское военное командование настаивает на том, чтобы ремонтные базы находились ближе к линии фронта.

На износ американских гаубиц влияет не только очень интенсивная артиллерийская стрельба, но также и особенности их конструкции. В отличии от классической технологии производства гаубиц, американские орудия выполнены из титана, который не уступает оружейной стали в прочности, однако позволяет значительно снизить вес орудия. Это позволяет повысить маневренность гаубицы на поле боя, однако усложняет ремонт и техническое обслуживание орудий.