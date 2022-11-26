Как сообщает НТВ, в британских средствах массовой информации показали, как американская ЧВК «Моцарт» принимает участие в боевых действиях на территории Украины на стороне ВСУ. Отмечается, что создателем частной военной компании стал бывший полковник Корпуса морской пехоты США Энди Милберн.

Милберн заявил, что в составе ЧВК «Моцарт» присутствует более 100 добровольцев, которые прошли тщательную проверку, прежде чем были зачислены в состав боевых групп. По его словам, в ЧВК присутствуют граждане США, Австралии, Британии и других стран. Все иностранцы являются бывшими военными.

Также Милберн подтвердил, что его организация получает финансирование от частных американских инвесторов. По его заявлениям, ЧВК «Моцарт» не имеет абсолютно никаких связей с государственными органами США.

По его словам, представители его ЧВК не принимают участия в боевых действиях. На передовой они могут присутствовать только с гуманитарными миссиями, например, для эвакуации раненных бойцов. Все остальное время иностранные граждане занимаются подготовкой украинских новобранцев.