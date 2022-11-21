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Как сообщает портал Avia.pro, российские истребители совершили пролет над военными кораблями НАТО в водах Балтийского моря. Российские военные самолеты совершали плановый облет акватории Балтийского моря.

Во время своего патрулирования один из российских истребителей пролетел на высоте в 90 метров над корабельной группировкой сил НАТО. Минимальное расстояние от российского самолета, до корабельной палубы военного корабля Альянса составило всего 70 метров. Данный инцидент вызвал обеспокоенность военных моряков НАТО.

В пресс-релизе НАТО сообщается, что российские летчики не ответили на постоянные запросы о своих намерениях от военных сил Альянса, что квалифицируется как небезопасное и непрофессиональное взаимодействие. По словам офицеров НАТО, указанный район в Балтийском море использовался для учений средств ПВО, что могло привести к образованию чрезвычайной ситуации.

Также в пресс-релизе Североатлантического Альянса отметили, что в дальнейшем НАТО оставляет за собой право реагировать на вмешательство в свою законную деятельность в указанном районе.

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