Как сообщает «Свободная пресса», в зимний период боевые действия на территории Украины могут быть приостановлены. Тем не менее, ракетные удары по военным объектам ВСУ, а также по критической инфраструктуре со стороны армии России будут продолжены. Такого мнения придерживаются военные аналитики американской издания The New York Times.

В материале американского издания написано, что возможно заморозка конфликта будет длиться до полугода, так как размякший грунт, который превратится в непроходимую грязь, не позволит ни одной из сторон вести активные наступательные действия. Такого мнения придерживается Колин Каль, заместитель министра обороны США по политическим вопросам.

Также издание приводит слова председателя Объединенного комитета начальника штабов и по совместительству главного военного советника президента Байдена Марк Милли, который утверждает, что зимняя приостановка активных боевых действий может послужить хорошим поводом для начала мирных переговоров.

Также в материале приводятся результаты исследовательской работы аналитиков Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании, в которой указано, что вынужденная пауза в активных боевых действиях может быть выгодна Кремлю, который продолжить свой энергетический шантаж Запада.