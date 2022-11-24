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В ближайшее время Норвегия собирается провести учения НАТО Flotex 22 в своих территориальных водах. Журналисты издания Navy Recognition уверены, что в такой способ Североатлантический альянс решил «ответить» Российской Федерации на военно-морские учения Северного флота.

Согласно данным издания, учения начнутся 28 ноября. Первый этап будет проходить с участием фрегатов, в том числе и тральщика. Также на учениях будут патрульный самолет военно-воздушных сил Германии и патрульное морское судно Дании под названием HDMS Vädderen.

Авторы издания отмечают, что в начале ноября силами НАТО уже проводились военные учения PUMA-22 на территории Польши. В учениях принимали участие около двух тысяч солдат НАТО и трехсот единиц военной техники. Стоит отметить, что участвовали в учениях также британцы и американцы. Основой подготовки личного состава стал опыт, полученный в ходе конфликта на Украине.

Напомним, что учения российского Северного флота проводились в Норвежском море и Баренцевом море с северной стороны от материковой части Норвегии.

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