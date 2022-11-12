В штате Флорида разразился ураган «Николь». При этом в NASA приняли решение оставить свою стартовую ракету под названием «Новолуние» стоять на космодроме без защиты. Сообщается, что примерная стоимость ракеты составляет 50 миллиардов долларов. Такую информацию приводит новостной портал insider.

На протяжении всего последнего года специалисты NASA боролись с проблемами технического плана своего ракетоносителя. Перед «Новолунием» стоит грандиозная цель – доставить экспедицию космонавтов на спутник Земли, чтобы построить постоянно действующей базы на Луне. США хотят возобновить свое присутствие на спутнике Земли впервые с 1972 года. На постройку ракетоносителя у инженеров NASA уже ушло 17 лет.

Теперь инженерам NASA предстоит устранить незначительные повреждения, которые ракета получила вследствие урагана «Николь». Техническим специалистам необходимо починить порванный дождевик двигателя, восстановить пуповину, которая соединяет ракету с космическим кораблем «Орион».