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В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» было выложено видео, на котором показан момент штурма военнослужащими Народной Милиции ДНР укрепленных позиций украинской армии.

Штурмовые действия, направленные на взятие укрепленного района бойцов ВСУ в окрестностях населенного пункта Невельское, совершались бойцами 100-й бригады Народной Милиции ДНР. Видео штурмовых действий было снято с разведывательного беспилотного аппарата и личных экш-камер бойцов Народной Милиции.

На кадрах видно, как укрепленный район ВСУ штурмует тяжелая бронированная техника НМ ДНР. После массированного обстрела в окопы противника зашла пехота Народной Милиции, которая вступила в ближний стрелковый бой для зачистки окопов. В итоге противник понес значительные потери в живой силе и был полностью разгромлен. На вражеской позиции военнослужащими Донбасса было захвачено большое количество трофеев.

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