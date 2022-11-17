Третья волна ракетных ударов по ключевым объектам украинской инфраструктуры пришлась на время, когда мощности по выработке электроэнергии в крупных украинских городах уже оказались крайне перегруженными из-за предыдущих атак. На это обращает внимание американское военное издание Military Watch (MW) в своем новом анализе ситуации вокруг украинского конфликта. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

15 ноября российские военные нанесли новую волну ракетных ударов по ключевым объектам украинской инфраструктуры, при этом основное внимание уделялось объектам для производства электроэнергии. В официальном заявлении ВВС Украины говорится, что было выпущено около 100 ракет, что является самым большим количеством ударов за один день. Инфраструктура в городах Киеве, Житомире, Львове, Чернигове и Николаеве, среди ряда других, подверглась атакам, что сопровождалось массовыми сообщениями об отключениях электроэнергии по всей стране.

Новая волна ракетных ударов произошла в то время, когда мощности по выработке электроэнергии в крупных украинских городах уже были крайне перегружены из-за предыдущих атак. К тому времени было уже повреждено или разрушено 40 процентов энергетической инфраструктуры Украины. Дело дошло до сообщений, что столицу страны – Киев – возможно, придется полностью эвакуировать из-за надвигающегося коллапса инфраструктуры.

Глава службы безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук заявил по этому поводу в интервью: «Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы [в Киеве] можем лишиться всей нашей системы электроснабжения… Не будет электричества – не будет также воды и канализации».

«Российские военные ранее показательно воздерживались от мобилизации резервистов или преднамеренных нападений на инфраструктуру в значительных масштабах, а переход к более тотальной форме ведения СВО произошел после того, как российская армия столкнулась с нехваткой солдат для удержания контроля над уже занятыми территориями», – отмечают аналитики MW. Ранее считалось, что Москва, рассчитывая на быструю победу, стремилась сохранить инфраструктуру Украины в целости и быстро установить в стране дружественное правительство, минимизировав расходы для украинского государства.

Теперь, по мнению аналитиков, перспектива скорого возвращения Украины в сферу влияния России снизилась. Следовательно, расходы на восстановление, как ожидается, будут нести нынешнее прозападное украинское правительство и его партнеры из стран НАТО, что лишает Россию мотивов избегать стратегических атак.

Возможности России по нанесению ударов по украинской инфраструктуре значительно возросли с поставкой новых ударных беспилотников, которые Запад именует «иранскими», представляющих собой гораздо более экономичное средство поражения низкоуровневых целей, чем использование крылатых и баллистических ракет.

«Ожидается также, что Россия может получить иранские баллистические ракеты, такие как Fateh 110, которые значительно проще и дешевле, чем ее собственные ракеты «Искандер» и «Калибр», и лучше подходят для атак на близлежащие и плохо защищенные цели на большей части территории Украины. Это также позволяет России избежать истощения запасов ракет более высокого класса», – указывают в MW.

Издание также считает, что продолжающиеся удары по Украине окажут огромное дополнительное давление на Киев и его сторонников на Западе, чему может поспособствовать и дальнейший массовый отток беженцев в Европу. При этом значимую часть западной помощи, вероятно, придется переориентировать для поддержания зимой оставшегося украинского населения.

«Если такое произойдет, это еще больше усилит давление на европейские государства, поддерживающие правительство в Киеве, которые и без того испытывают значительные экономические проблемы как из-за роста цен на энергоносители, так и из-за расторжения контрактов на импорт российского ископаемого топлива», – заключают аналитики MW.