Как сообщает «Московский Комсомолец», президент Российской Федерации признал основную ошибку во взаимоотношениях между Россией и Украиной за последние годы, начиная с 2014 года.

Основной ошибкой Российской Федерации во взаимоотношениях с Украиной являлся тот факт, что российские власти верили в реализацию достигнутых договоренностей по возвращению в состав Украины Народных Республик Донбасса. Однако украинская сторона, по всей видимости, никогда и не думала выполнять взятые на себя обязательства. Такое заявление было сделано Владимиром Путиным во время его встречи с матерями военнослужащих, которые принимают участие в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин также заявил, что специальная военная операция никогда бы не была реализована, если бы не события с государственным переворотом 2014 года на Украине. Также он отметил, что стоило еще в 2014 году прислушаться к мнению жителей Донбасса, которые выступали за общее будущее с Российской Федерацией.