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Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что между Россией и Украиной произошел очередной обмен военнопленными. В этот раз на территорию Российской Федерации вернулись 50 военнослужащих вооруженных сил РФ, которые содержались в украинском плену. Российские военные были обменяны на пленных солдат вооруженных сил Украины по формуле 50 на 50.

На кадрах, которые были опубликованы Минобороны РФ, видно, как российские военнопленные, вернувшись из плена, садятся в пассажирские автобусы. Российские военнослужащие не скрывали своей радости, о чем свидетельствовали улыбки на их лицах. Также некоторые из бойцов рассказали об условиях содержания в плену ВСУ, которые сильно отличались от места пребывания.

Украинские средства массовой информации заявили, что среди пленных солдат ВСУ, которые вернулись домой, было 12 военнослужащих ВМС, 20 солдат Национальной гвардии Украины, 10 военнослужащих ВСУ, 2 солдата Территориальной обороны и 6 военнослужащих ГНСУ. Среди обменянных украинских солдат было два офицера, остальные солдаты были в должности сержантов и рядовых.

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