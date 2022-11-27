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Министерство обороны России продемонстрировало видео, на кадрах которого показана боевая работа подразделения морской пехоты по отработке навыков по подавлению вражеских дронов на тренировочных полигонах. Видео было подготовлено пресс-службой Северного флота накануне Дня морской пехоты.

Во время тренировок морские пехотинцы отрабатывали навыки стрельбы из различных видов стрелкового оружия, а также гранатометов РПГ-7 и АГС-17. Также российские военнослужащие тренировались применять переносные противотанковые ракетные комплексы «Фагот», минометные системы и боевые машины. В качестве противника выступали мишени, которые имитировали бронированную технику и живую силу врага. Учебные стрельбы из различных видов оружия велись на расстоянии от 100 до 5 тысяч метров.

Также в процесс обучение морских пехотинцев входила отработка навыков по применению радиочастотных подавителей, с помощью которых российские военнослужащие боролись с беспилотными аппаратами противника.

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