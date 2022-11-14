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Подразделения 155-й бригады морской пехоты, работающие в связке с отрядами ДНР, полностью зачистили населенный пункт Павловка под Угледаром, сообщает министерство обороны России.

Важность этого события сложно переоценить, так как Павловка является для российских войск плацдармом для наступления на Угледар. Он, в свою очередь, представляет собой хорошо укрепленную первую линию обороны Донбасса.

Напомним, что ранее командир батальона ДНР “Восток” Александр Ходаковский заявил, что украинские военные нанесли авиаудары по Павловке. Он отметил, что в этом населенном пункте ни в коем случае нельзя оставаться надолго. Необходимо как можно скорее начинать наступление на Угледар, чтобы не попасться в ловушку боевикам ВСУ.

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