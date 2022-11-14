Населенный пункт Павловка под Угледаром полностью освобожден и зачищен, но ВСУ все же предпринимают попытки вернуть над ним контроль. Командир батальона ДНР “Восток” Александр Ходаковский заявил, что сегодня авиация Украины нанесла несколько ударов по селу.

“По Павловке противник применил авиацию — есть погибшие”, – написал Ходаковский.

Он также отметил, что союзные силы должны срочно продвигаться вперед в направлении Угледара. В противном случае Павловка вполне может превратиться в ловушку и приведет к серьезным потерям.

Напомним, что ранее военный корреспондент Александр Сладков заявлял, что российские ВС сумели стабилизировать ситуацию в Павловке после предыдущих ударов украинских боевиков.