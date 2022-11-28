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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором можно наблюдать, как по позициям вооруженных сил Украины работает самоходные артиллерийские установки 2С3 «Акация».

Как сообщили в военном ведомстве, российские подразделения разведки смогли обнаружить украинский наблюдательный пункт при помощи беспилотного летательного аппарата. Информация о цели сразу же была передана артиллерийскому подразделению. Для подавления украинской позиции, которая была обнаружена недалеко от линии разграничения, использовалась САУ 2С3 «Акация».

На опубликованных кадрах видно, как расчет гаубицы наводит орудие на указанную цель и выполняет стрельбу осколочно-фугасными снарядами. После отстрела САУ меняет свою позицию. За работой артиллеристов продолжают следить разведчики при помощи БПЛА и занимаются корректировкой огня при потребности. В результате слаженной работы разведки с артиллерией, как сообщает оборонное ведомство, удалось уничтожить наблюдательный пункт противника.

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