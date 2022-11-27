Немецкое издание Die zeit опубликовало материал, в котором привело слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура о том, что после специальной военной операции армия вооруженных сил России станет только сильнее. Он подчеркнул, что этому поспособствует колоссальный боевой опыт, полученный во время проведения специальной военной операции на Украине.

Певкур отметил, необходимость честного признания того, что ВМФ РФ и ВВС РФ также велики, как и до начала конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Россия усвоит все уроки во время проведения СВО, и затем все ближайшие годы будет инвестировать в те военные навыки, которые оказались успешными по их мнению.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии активно занимаются поиском объектов, которые можно будет использовать в качестве бомбоубежища. Экспертами рассматриваются помещения в школах, торговых центрах и других общественных помещениях.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года Российская Федерация проводит на Украине специальную военную операцию. Цель СВО – денацификация и демилитаризация Украины.