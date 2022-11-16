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Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России, сообщил, что киевские власти показывают кадры разрушенных жилых домов в столице Украины. Российский генерал-лейтенант сообщил, что жилые здания получили повреждения в результате падения украинских ракет, которые были выпущены из зенитно-ракетных комплексов ПВО.

В ходе брифинга Минобороны Конашенков заявил, что украинское военное командование размещает в городской черте средства ПВО, украинского и зарубежного производства, что приводит к таким трагическим последствиям, как попадания в жилые дома.

Конашенков также сообщил, что 15 ноября российские войска произвели массированный ракетный обстрел по многочисленным целям и объектам, которые находятся на территории Украины, однако в городской черте Киева не было ни одной цели. Данный факт свидетельствует о том, что жилые дома украинских граждан были поражены зенитными ракетами комплексов ПВО ВСУ.

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