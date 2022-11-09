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Министерство обороны Российской Федерации выступили с заявлением касательно ситуации в Херсонской области. Как сообщает Игорь Конашенков, вооруженные силы Украины провели несколько атак в направление таких населенных пунктов, как Пятихатки, Садки и Качкаровка. Российским войскам удалось отбить все атаки противника. В результате грамотных действий в обороне наступающие подразделения ВСУ понесли огромные потери и были рассеяны.

В сводках Министерства обороны РФ указывается, что украинские военные потеряли 110 человек личного состава, 8 бронированных машин и 14 легковых машин.

Также продолжают поступать сведения с фронта, что ВСУ продолжают наступление в направлении населенного пункта Снигиревка. На этом участке фронта противнику удалось сосредоточить значительные силы, которые состоят как из военнослужащих ВСУ, так и из иностранных наемников. Противник продолжает стягивать к линии фронта дополнительные резервы.

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