Министерство обороны Российской Федерации выступили с заявлением касательно ситуации в Херсонской области. Как сообщает Игорь Конашенков, вооруженные силы Украины провели несколько атак в направление таких населенных пунктов, как Пятихатки, Садки и Качкаровка. Российским войскам удалось отбить все атаки противника. В результате грамотных действий в обороне наступающие подразделения ВСУ понесли огромные потери и были рассеяны.

В сводках Министерства обороны РФ указывается, что украинские военные потеряли 110 человек личного состава, 8 бронированных машин и 14 легковых машин.

Также продолжают поступать сведения с фронта, что ВСУ продолжают наступление в направлении населенного пункта Снигиревка. На этом участке фронта противнику удалось сосредоточить значительные силы, которые состоят как из военнослужащих ВСУ, так и из иностранных наемников. Противник продолжает стягивать к линии фронта дополнительные резервы.