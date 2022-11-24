ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Московский Комсомолец», российское Министерство обороны опубликовало кадры, на которых видно как происходит пуск ракеты по одному из объектов на территории Украины.

Напомним, что 23 ноября возобновились массированные ракетные обстрелы территории Украины российскими крылатыми ракетами. Как сообщают украинские СМИ, многие регионы страны в результате ракетного обстрела остались без электричества. Прилеты российских крылатых ракет были зафиксированы в большинстве регионов Украины.

Также сообщалось о том, что на территории Украины в аварийном порядке были отключены энергоблоки на нескольких атомных электростанциях. Также сообщалось о том, что железнодорожное сообщение во многих регионах страны было остановлено.

Экстренные службы Украины уже работают над восстановлением электроснабжения, однако предупреждают власть, что в случае продолжения ракетных ударов со стороны Российской Федерации в стране может произойти тотальный блэкаут.

Вам может понравиться

Бригада ВСУ, боевики которой расстреляли российских пленных, была под опекой американцев

Бывший украинский военный поведал о том, что боевики, расстрелявшие российских пленных в Макеевке, были из 80-й бригады вооруженных сил Украины. Данная бригада находилась под покровительством американских морских пехотинцев. Украинец, поведавший

Евродепутат Чарнецкий: не высказав извинений за Польшу, Киев сделал Путину «подарок»

Польский депутат Европейского парламента Рышард Чарнецкий заявил, что, не высказав извинений за польский инцидент с попаданием ракет в Пшеводуве, Зеленский сделал «подарок» Путину. Он отметил, что в случае с извинениями

Аудитория Haber7 призвала власть Турции использовать ЗРК С-400

Как сообщает портал ИноСМИ, многие читатели турецкого информационного портала Haber7 призвали власти страны привести все зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны в режим боевой готовности. Так как, по мнению турецких граждан, военное