Как сообщает «Московский Комсомолец», российское Министерство обороны опубликовало кадры, на которых видно как происходит пуск ракеты по одному из объектов на территории Украины.

Напомним, что 23 ноября возобновились массированные ракетные обстрелы территории Украины российскими крылатыми ракетами. Как сообщают украинские СМИ, многие регионы страны в результате ракетного обстрела остались без электричества. Прилеты российских крылатых ракет были зафиксированы в большинстве регионов Украины.

Также сообщалось о том, что на территории Украины в аварийном порядке были отключены энергоблоки на нескольких атомных электростанциях. Также сообщалось о том, что железнодорожное сообщение во многих регионах страны было остановлено.

Экстренные службы Украины уже работают над восстановлением электроснабжения, однако предупреждают власть, что в случае продолжения ракетных ударов со стороны Российской Федерации в стране может произойти тотальный блэкаут.