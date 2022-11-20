Издание «ИноСМИ» опубликовало материал со ссылкой на научный журнал Science Advances, с которым ученые Йельского университета поделились своим исследованием. В своей работе ученые публикуют доказательства того, что проблема ожирения напрямую связана с липидным метаболизмом астроцитов в отделе головного мозга человека – гипоталамусе.

Исследователи обнаружили, что поддержание нормального веса в молодые годы значительно снижает риск преждевременной кончины. Ученые отмечают, что в зрелом возрасте метаболизм процессов в организме замедляется, что в итоге приводит к недоеданию и чрезмерной худобе. Исходя из этого, для людей в старости небольшое ожирение даже лучше, нежели чрезмерная худоба. Показатель индекса массы тела (ИМТ) человека в возрасте старше 50-ти может иметь значение от 25 до 29. Рассчитать индекс массы тела можно по формуле: ИМТ= вес (кг)/рост (м²).

Эксперты также советуют употреблять пищу в тех объемах, когда насыщение происходит на 70-80 процентов. Также, по советам специалистов, необходимо поддерживать свое тело в хорошей физической форме.