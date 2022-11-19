Дмитрий Медведев дал свой комментарий касательно распространяемого в Сети видео, на котором украинские боевики убивают российских военнослужащих, которые сдались в плен.

Медведев вспомнил нюансы уголовного права, которое он изучал в молодые годы, будучи студентом университета. По его словам, уголовное наказание должно всегда состоять из двух частей. Первая часть заключается в каре, которая должна настигнуть лицо, которое совершило правонарушение. Вторая часть всегда состоит из создания таких условий, которые должны привести к покаянию, исправлению и перевоспитанию виновного человека.

Однако для наказания некоторых преступников нужно применять чистую кару. То есть, когда вину можно искупить только собственной жизнью. Здесь работает принцип «жизнь за жизнь», который был описан еще на страницах Библии, а точнее в Ветхом Завете (Левит, 24:20), продолжает объяснять Дмитрий Медведев.

Медведев заявил, что те украинские боевики, которые совершили расправу над безоружными российскими военнослужащими, заслужили смертную казнь. Причем виновники должны быть найдены и приговор приведен в исполнение без срока давности.