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Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, во время поздравления россиян с Днем народного единства отметил самые главные цели для всей страны. Данная публикация размещена на официальном Телеграм-канале Дмитрия Медведева.

В своем обращении к гражданам РФ Медведев отметил, что Россия сейчас сражается с «умирающим» миром и его ужасными привычками. Но главной целью для страны является остановка «верховного властелина ада». Но кого Медведев подразумевал под такой красочной аллегорией, он не уточнил. Политик отметил, что «его цель – погибель», а нашей целью является жизнь, а оружием является правда… В завершении своего поста политик поздравил всех россиян с предстоящим праздником – Днем народного единства России.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала проведение специальной военной операции на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация страны.

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