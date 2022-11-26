В некоторых популярных социальных сетях появилось множество видеозаписей, на которых люди укладываются спать с заклеенным ртом. По словам блогеров, заклеивание губ перед сном является очень полезным для здоровья. Разобраться в данной ситуации помогли иностранные эксперты.

Специалист Стэнфордского университета в области голоса и глотания Энн Кирни отмечает, что изучала вопрос заклеивания рта спящего человека во время сна. Она подчеркивает, что данный метод является своеобразным избавлением от храпа. Согласно объяснениям эксперта, таким образом, человек дышит только через нос. А носовое дыхание очень важно для организма. Еще один эксперт в области сна Кливлендской клиники Мари Хорватт подчеркнула, что носовое дыхание помогает фильтровать пыль, патогенные микроорганизмы и аллергены.

Но не смотря на все положительные стороны заклеивания рта во время сна, есть минусы, заключающиеся в том, что данный механизм еще мало изучен специалистами. По словам экспертов, работы на тему заклеивания рта перед сном еще только проводятся и до конца не изучены, поэтому рекомендовать использовать такой метод они еще не могут.