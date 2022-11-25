Как сообщает портал «Военное обозрение», генерал-лейтенант Ракетных войск и артиллерии Михаил Матвеевский заявил, что военное командование Российской Федерации не будет возрождать оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока», который был снят с вооружения еще в далеком 1987 году, так как его функции полностью выполняет уже существующий ОТРК «Искандер».

Российские военные конструкторы еще в 2017 году сделали заявление, что будут и дальше использовать и развивать технологии, которые использовались в ОТРК «Ока», для развития более современных ракетных систем. На сегодняшний день ОТРК «Искандер», способный поражать цели на расстоянии до 500 км, выполняет все функции, которые раньше были возложены на ОТРК «Ока».

Напомним, что ракетный комплекс 9K714 «Ока» (на Западе его называли SS-23 «Spider») встал на вооружение в СССР еще в 1983 году и на то время являлся гордостью советских конструкторов. Советские конструкторы смогли на то время разработать такой ракетный комплекс, который мог преодолевать противоракетную оборону противника и поражать цели на расстоянии до 400 км.