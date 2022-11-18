В эфире «Первого канала» Андрей Марочко, действующий офицер Народной Милиции ЛНР, заявил, что на некоторых участках фронта на территории ЛНР ВСУ исчерпали наступательный потенциал и перешли к позиционной обороне.

Также Марочко отметил, что в районе Сватово все еще продолжаются активные боевые действия. В этом районе командование ВСУ хочет прорвать оборону российских сил. Однако, по уверениям офицера НМ ЛНР, все попытки украинских военнослужащих нападать заканчиваются одинаково, понеся крупные потери, они вынуждены отступать.

Ситуация с боеприпасами у ВСУ, по сообщению Марочко, также критическая. Снарядов советского образца уже почти не осталось, и украинские военные вынуждены использовать боеприпасы, прибывающие из-за рубежа. Однако Марочко говорит, почему у ВСУ все еще есть возможность получать боеприпасы из-за рубежа ему вовсе не понятно. Именно благодаря таким поставкам ВСУ все еще сохраняет возможность оказывать сопротивление.