Как сообщает в своем Telegram-канале один из офицеров Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, военнослужащие вооруженных сил Украины, которые в ходе боевых действий на Харьковском направлении понесли большие потери, хоронили погибших сослуживцев прямо в реке, чтобы скрыть масштаб настоящих потерь при наступательной операции.

Марочко пишет, что украинские солдаты, прикрываясь лесистой местностью, подвозят тела погибших сослуживцев к берегу реки и затем сбрасывают их в реку Оскол. Район массового захоронения, по информации Марочко, расположен в трех километрах юго-западнее от населенного пункта Богуславка.

По информации офицера народной милиции ЛНР, боевики вооруженных сил Украины отобрали у местного жителя шлакоблок под предлогом необходимости строительства оборонительных укреплений, хотя сами используют его как груз, чтобы тела погибших сослуживцев не всплывали на поверхность реки.