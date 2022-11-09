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Как сообщает в своем Telegram-канале один из офицеров Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, военнослужащие вооруженных сил Украины, которые в ходе боевых действий на Харьковском направлении понесли большие потери, хоронили погибших сослуживцев прямо в реке, чтобы скрыть масштаб настоящих потерь при наступательной операции.

Марочко пишет, что украинские солдаты, прикрываясь лесистой местностью, подвозят тела погибших сослуживцев к берегу реки и затем сбрасывают их в реку Оскол. Район массового захоронения, по информации Марочко, расположен в трех километрах юго-западнее от населенного пункта Богуславка.

По информации офицера народной милиции ЛНР, боевики вооруженных сил Украины отобрали у местного жителя шлакоблок под предлогом необходимости строительства оборонительных укреплений, хотя сами используют его как груз, чтобы тела погибших сослуживцев не всплывали на поверхность реки.

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