Появление у ВСУ турецких РСЗО TRLG-23 могут оказать влияние на ход боевых действий в зоне проведения СВО. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Он объяснил, что реактивная система залпового огня из Турции сравнима с российской РСЗО «Ураган». Однако у турецкой системы также есть способность уничтожения тяжелой техники с помощью применения осколочно-фугасных и зажигательных снарядов.

По словам Литовкина, главная проблема заключается в том, что турецкое РСЗО TRLG-23 хорошо дополняет уже имеющуюся украинскую артиллерию. В составе группировки данная система может усилить огонь по позициям вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, что Турция передала в качестве военной помощи Киеву РСЗО TRLG-23. По имеющимся данным, данные системы вооруженные силы Украины уже начали применять во время боя. Количество турецких установок, которые были переданы на Украину, не сообщалось.