Известный военный аналитик Алексей Леонков, занимающий должность редактора журнала «Арсенал Отечества» заявил, что одним из доказательств того, что украинская армия испытывает огромные проблемы с нехваткой бронетехники, является факт передачи киевскому режиму словенских танков M-55S.

По словам военного эксперта, тот факт, что Словения начала процесс передачи своих модернизированных танков M-55S украинским военным, свидетельствует о том, что в странах НАТО фактически не осталось образцов советской военной техники. Леонков уверен, что сейчас США давят на своих европейских партнеров, чтобы последние передавали ВСУ все оставшиеся образцы устаревшей советской техники, которую украинские военные могут эксплуатировать без специального обучения.

По мнению военного аналитика, поставка словенских M-55S (вариант усовершенствованных советских танков Т-55) выглядит как настоящий жест отчаяния. По всей видимости, большая часть боеспособной бронетехники ВСУ было уничтожено в ходе наступательных действий украинских сил.