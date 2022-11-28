Как сообщает издание «Московский Комсомолец», киевский режим пользуется пропагандой «антигуманных» ударов по украинской энергетической системе, чтобы выставить Россию в плохом свете. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Леонков уточнил, что киевские власти в свою очередь занимаются перенаправкой энергетических ресурсов, предназначенных для гражданского населения на потребности вооруженных сил Украины. Эксперт уверен, что украинскому президенту нет дела до простых граждан, ему необходимо получать результаты от армии.

По словам эксперта, Россия наносит массированные атаки на объекты энергетической инфраструктуры, которые используют линии передач высокой мощности. И когда данные ЛЭП выходят из строя, то большие энергообъекты теряют свой функционал. Но по мелким линиям электропередач РФ не ведет обстрелы, так как с их помощью можно запитывать жилые дома. А руководство страны перенаправляет всю имеющуюся электроэнергию для снабжения транспортных линий. И все это делается в ущерб гражданскому населению.