Как сообщает «Московский Комсомолец», в Украине не прекращается борьба со всем, что имеет отношение к России. На этот раз дело дошло и до детской литературы. Стало известно, что украинская писательница детских сказок Лариса Ницой решила начать борьбу с русскими именами своих же собственных произведениях.

Ницой заявила, что хочет изменить имена для нескольких главных персонажей, чтобы они не имели никакого отношения к России. Также писательнице пришлось оправдываться, что изначально она решила выбрать такие имена только из-за удачной рифмы.

Теперь писательница решила обратиться к своей аудитории с просьбой найти подходящую замену для имен персонажей ее произведений, которые бы не выпадали из общего стиля сказки и подходили по рифме. Речь идет о таких сказочных персонажах, как черепашка по имени Пашка, волчок по имени Вовусик и белочка по имени Милочка. Теперь вся страна будет думать, как избавиться от русских имен в сказках писательницы.