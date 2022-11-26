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Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на свои информационные источники, Япония занимается разработкой стратегии, которая должна определить алгоритм действий для нанесения ответных ударов по противнику в случае нападения на страну иностранного государства.

Новая стратегия ответных ударов Японии, по данным агентства, сейчас обсуждается внутри правящей коалиции и подразумевает очень тесное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Либерально-демократическая партия Японии совместно с партией «Комэйто», которая также входит в состав правящей коалиции, 25 ноября закончили разработку чернового варианта документа.

Согласно черновому варианту документа, в случае внешнего ракетного удара по территории Японии официальные власти Токио предоставят информацию о целях противника своим партнерам в США для нанесения ответных ударов. В документе указано, что на данный момент Япония не сможет единолично ответить на ракетный удар противника. Именно по этой причине было принято решение закупить в США ракеты класса Tomahawk.

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