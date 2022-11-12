Петербургские парламентарии не поддержали предложение об ограничении приватизации пансионата «Белые ночи» в Сестрорецке, которое бы запретило использовать объект не в санаторно-курортном направлении. Новый владелец сможет прибегнуть к этой юридической «лазейке», изменив род деятельности объекта. Подобная ситуация произошла с санаторием «Дюны», на месте которого был построен элитный жилищный комплекс.

Напомним, что депутаты ЗакСа во втором чтении рассмотрели поправки к проекту о приватизации пансионата «Белые ночи». Однако инициативу об ограничении использования объекта только в одном профильном направлении не поддержали.

Причиной тому якобы стал действующий договор аренды, сохраняющий статус объекта. В случае если бы изменения были приняты, то соответствующие ограничения продлились до 1 января 2066 года.

«В настоящее время санаторий «Белые ночи» — это мощная материально-техническая база, развитая инфраструктура, качественное и эффективное санаторно-курортное лечение, широкий спектр медицинских услуг. Штат санатория — более 300 человек», — пояснил депутат Дмитрий Павлов.

В комментариях под публикацией «Фонтанки» жители Северной столицы отметили, что с пансионатом «Белые ночи» может произойти та же ситуация, что и с санаторием «Дюны». Стоит отметить, что последний компания «Басфор» выкупила в 2011 году.

Ряд СМИ сообщали, что фирма на 100% принадлежала кипрскому офшору «Кателно Инвестментс ЛТД», на котором в тот период висел долг в размере почти 900 млн рублей. На территории санатория началось строительство элитного ЖК «Светлый мир «Внутри» при поддержке организации Seven Suns Development.

Петербургские парламентарии и горожане были возмущены ситуацией, так как Госстройнадзор выдал разрешение только на возведение оздоровительного учреждения, а не жилого комплекса. Однако «правовые дыры» позволили девелоперам реализовать свой план.

Помимо этого, сотрудники стройкомпании во время работ незаконно уничтожали зеленые насаждения комплекса. На ситуацию не могли повлиять ни парламентарии, ни правоохранители.

Не исключено, что таким же методом могут воспользоваться при застройке пансионата «Белые ночи» в Сестрорецке. Примечательно, что обе здравницы располагаются в Курортном районе Петербурга.

Ранее СМИ писали, что губернатор Александр Беглов начинал свою управленческую карьеру именно здесь. После того, как он был назначен на должность градоначальника, все ключевые посты заняли его экс-коллеги. Таким образом «курортная мафия» Беглова фактически стала контролировать все сферы мегаполиса.