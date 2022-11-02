ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает в своем материале РИА Новости со ссылкой на военнослужащего РФ с позывным «Лена», в зоне проведения специальной военной операции в основном проходят артиллерийские дуэли.

На линии фронта, по уверению заместителя командира одного из артиллерийских взводов армии РФ, идут постоянные артиллерийские дуэли с противником. Боевых столкновений с применением стрелкового оружия практически не наблюдается, почти все боевые задачи выполняются силами и средствами артиллерийских расчетов. Ведение современных боевых действий предполагает использование самых современных артиллерийских систем. Преимущество на фронте получает та сторона, у кого артиллерия работает лучше.

Боец с позывным «Лена» также добавил, что если сравнивать этот конфликт с войной в Чечне, непосредственным участником которой он был лично, то здесь всю работу выполняет артиллерия. В Чечне в основном боевые действия велись стрелковым оружием, фугасами и минными заграждениями.

Вам может понравиться

ВСУ обстреляли Алчевск –  разрушено здание гостиницы

Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают жилую инфраструктуру городов ЛДНР. Так в результате недавних ракетных попаданий в городе Алчевск Луганской Народной Республики пострадала местная гостиница. Здание получило массивные разрушения. Об очередных

Евросоюз решил начать борьбу с экономическим терроризмом США

Как сообщает «ИноСМИ», европейские страны переживают сейчас не лучшие экономические времена из-за подорожания всех видов энергоресурсов. Именно поэтому на фоне энергетического кризиса, который начал набирать обороты в Евросоюзе, крупные европейские

Вертолет ВСУ потерпел крушение в районе Константиновки в ДНР

Как сообщается в Telegram-канале Zvezdanews со ссылкой на местного жителя, на территории Донецкой Народной Республики в окрестностях населенного пункта Константиновка упал вертолет украинских вооруженных сил. Видеокадры и фотографии с упавшим