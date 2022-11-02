Как сообщает в своем материале РИА Новости со ссылкой на военнослужащего РФ с позывным «Лена», в зоне проведения специальной военной операции в основном проходят артиллерийские дуэли.

На линии фронта, по уверению заместителя командира одного из артиллерийских взводов армии РФ, идут постоянные артиллерийские дуэли с противником. Боевых столкновений с применением стрелкового оружия практически не наблюдается, почти все боевые задачи выполняются силами и средствами артиллерийских расчетов. Ведение современных боевых действий предполагает использование самых современных артиллерийских систем. Преимущество на фронте получает та сторона, у кого артиллерия работает лучше.

Боец с позывным «Лена» также добавил, что если сравнивать этот конфликт с войной в Чечне, непосредственным участником которой он был лично, то здесь всю работу выполняет артиллерия. В Чечне в основном боевые действия велись стрелковым оружием, фугасами и минными заграждениями.