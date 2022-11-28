Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что заявление бывшего главы СДП Германии Оскара Лафонтена касательно того, что Украина де-факто уже стала членом НАТО является верным. Он отметил, что поставки вооружения на территорию Украины осуществляются именно образца НАТО. Причем, по словам эксперта, данные поставки являются достаточно серьезными, так как используется транспорт и логистика Североатлантического альянса.

Кнутов уточнил, что по факту руководство Украины делает заявку в штаб НАТО и в ответ получает такое снабжение, будто бы уже является членом альянса. «Это признает и Киев, и Брюссель», – отметил он.

Стоит отметить, что ранее Лафонтен делал заявление касательно того, что Штаты, начиная с 2014 года, вели подготовку Украины к военным действиям против РФ. «По факту, Украина уже является членом НАТО, но это игнорируется политиками Запада», отметил Лафонтен.

Юрий Кнутов со своей стороны подчеркнул, что еще с 2014 года на Украине начали появляться учебные центры, которые были основаны на натовских стандартах. Один из самых важных – это Яворовский полигон. Он соответствует всем стандартам Альянса. В свое время на нем прошло обучение большого количества военнослужащих Украины.