ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, Служба Безопасности Украины начала устраивать облавы и обыски в приходах Украинской православной церкви. Недавно следователи СБУ посетили и Киево-Печерскую лавру. Украинские политики и вовсе начали в открытую заявлять, что пора и вовсе запретить каноническую Украинскую православную церковь.

Киевские силовики устроили обыски в Киево-Печерской лавре. Национальная полиция Украины совместно с Национальной Гвардией провели обыски в церковной обители, в ходе которых пытались найти членов диверсионных групп, граждан иностранных государств, а также склады с оружием и боеприпасами.

Такие действия киевских властей объяснить очень легко, ведь Киево-Печерская лавра находится в безвозмездном пользовании Украинской православной церкви Московского патриархата. Причем причиной проведения обысков могло послужить видео, выложенное в Сети, на котором церковный хор в своих песнопениях упомянул Россию.

Из-за этого в СБУ было возбуждено уголовное дело по статье 436-2 УК «оправдание агрессии России». Примечательно, что в тот же день украинский депутат Алексей Гончаренко выступил с предложением передать право безвозмездной аренды лавры Православной церкви Украины.

Вам может понравиться

МК: убийцы, устроившие расправу над российскими военнопленными, будут наказаны

Как сообщает издание «Московский Комсомолец», американское издание The New York Times выпустила материал, в котором подтверждает подлинность видеозаписи с места, где были расстреляны российские военнопленные. Журналист МК пишет, что такое

Мобилизованные бойцы учатся управлять танком Т-14 «Армата»

Как сообщает портал «Военное обозрение», в Сети был выложен видеоролик, на котором показан момент подготовки мобилизованных бойцов на одном из полигонов российской армии под Казанью. На кадрах видно, как современный

Военкор Сладков: российские военные получают современную технику в зоне СВО

Военный корреспондент Александр Сладков заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что в зоне проведения специальной военной операции российские подразделения начали получать новую военную технику. По словам военкора Сладкова, в зоне