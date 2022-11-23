Как сообщает РИА Новости, Служба Безопасности Украины начала устраивать облавы и обыски в приходах Украинской православной церкви. Недавно следователи СБУ посетили и Киево-Печерскую лавру. Украинские политики и вовсе начали в открытую заявлять, что пора и вовсе запретить каноническую Украинскую православную церковь.

Киевские силовики устроили обыски в Киево-Печерской лавре. Национальная полиция Украины совместно с Национальной Гвардией провели обыски в церковной обители, в ходе которых пытались найти членов диверсионных групп, граждан иностранных государств, а также склады с оружием и боеприпасами.

Такие действия киевских властей объяснить очень легко, ведь Киево-Печерская лавра находится в безвозмездном пользовании Украинской православной церкви Московского патриархата. Причем причиной проведения обысков могло послужить видео, выложенное в Сети, на котором церковный хор в своих песнопениях упомянул Россию.

Из-за этого в СБУ было возбуждено уголовное дело по статье 436-2 УК «оправдание агрессии России». Примечательно, что в тот же день украинский депутат Алексей Гончаренко выступил с предложением передать право безвозмездной аренды лавры Православной церкви Украины.