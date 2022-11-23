После попыток Зеленского обвинить Россию в причастности к ракетам, упавшим на территории Польши, и тем самым создать повод для начала третьей мировой войны, Запад даже и не допустил мысли о том, чтобы пересмотреть свою поддержку Киеву.

Украина, а точнее Зеленский, будет получать гарантированно денежные средства и вооружение. А Зеленскому Запад простит все, кроме попыток самостоятельно вступить в переговоры с Москвой.

15 ноября на территорию Польши, которая граничит с Украиной упало две ракеты. В результате падения произошел взрыв, повлекший за собой жизни двух людей. Вскоре после случившегося представитель МИД Польши заявил, что ракеты имеют российское происхождение. Однако они не учли, что недалеко от границы в Украине работало ПВО. А Россия просто физически не могла выпустить данные ракеты со своей территории, так как дальность полета у них небольшая. Украиной используется МиГ-29 советской сборки и другое оружие эпохи СССР. А Польша тоже имеет МиГ-29, о которых она сообщала еще в марте 2022 года.