Как сообщает издание Lenta.ru, чтобы корректно провести сравнение вооруженных сил разных стран, необходимо учитывать большое количество факторов, большая часть из которых засекречена. Именно по этой причине любой рейтинг армии мира показывает лишь примерную информацию о соотношении сил разных армий.

По мнению GFP (известный сайт Global Firepower, который занимается составлением рейтинга военной мощи каждой страны мира), самыми мощными вооруженными силами из всех 142 армий мира до сих пор располагают Соединенные Штаты Америки. Парк самолетов армии США является крупнейшим в мире, в состав которого входят истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также современные ударные вертолеты. Также США располагают крупнейшим авианосным флотом в мире, который состоит из 11 кораблей. Лидерство обеспечивается и самым большим оборонным бюджетом, который помогает поддерживать боеспособность своей армии на высоком уровне.

На втором месте в рейтинге GFP находится армия России. Сильные стороны российской армии заключаются в самом большом количестве боевых танков (примерно 12,4 тысячи единиц). Однако по данным польского издания Defence24, на боевом дежурстве в военных частях находятся всего 3500 танков, в то время как остальные танки стоят на хранении. Также первое место российская армия занимает по количеству САУ, общее число которых насчитывает 6500 единиц. Еще одной сильной стороной российской армии является крупнейший подводный флот, который состоит из атомных и дизель-электрических субмарин, оснащенных крылатыми и баллистическими ракетами.

На третьем месте рейтинга самых мощных армий мира стоит Китай. Сильной стороной Народной Освободительной Армии Китая является личный состав, численность вооруженных сил Китая насчитывает более двух миллионов человек. Оборонный бюджет Китая занимает второе место после США. Не отстает китайская армия и в разработке гиперзвуковых ракет и самолетов пятого поколения.