Как сообщает портал Ruposters, политические элиты западных стран начали очень активно критиковать Российскую Федерацию за нанесение ракетных ударов по объектам энергетики, которые расположены на территории Украины. Однако, во время военного конфликта на территории Югославии в 1999 году те же политики оправдывали НАТО за нанесение ударов по гражданской энергетике.

В Сети сохранился брифинг Джейми Ши, который занимал должность официального представителя НАТО, датированный 25 мая 1999 года, где он заявил, что войска Североатлантического альянса якобы имеют полное право на уничтожение всей гражданской инфраструктуры Югославии.

Во время брифинга Ши задали вопрос, почему войска НАТО официально заявляя, что наносят свои удары только по военным объектам, на самом деле уничтожили до 70% не только энергетической системы, но и системы водоснабжения Югославии. Тогда Джейми Ши заявил, что военное командование также зависит от снабжения электроэнергией. Также он добавил, что если Милошевич действительно хочет сохранить электроэнергию и снабжения водой для граждан своей страны, то все что от него требуется – это просто принять все условия выдвинутые командованием НАТО.